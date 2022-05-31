綠色科技館揭幕　展品涵蓋衣食住行　一周兩天開放參觀

「綠色科技館」展覽昨日(30日)揭幕，主辦的香港生產力促進局指，科技館展出了大量與市民息息相關的科技應用，包括生產力局、其轄下汽車科技研發中心(APAS)以及多家合作夥伴及參展機構的創新研發及應用，涵蓋「衣食住行」各個範疇。生產力局主席林宣武盼望綠色科技館的成立，能成為本港綠色科技發展的超級聯繫平台，有助促進業界廣泛應用環保科技，轉廢為能的同時，亦能促成政﹑產﹑學﹑研間的緊密合作，推動更多綠色科技概念真正落地。

綠色科技館展出了與市民息息相關的科技應用，如「衣」方面有促進舊衣物回收再造的水熱分離系統；「食」方面有簡化廚餘回收﹑方便廚餘收集及運輸的「廚餘再生俠」；「住」方面有「玄宇宙低煙冥鏹」；「行」方面則有電動車及相關充電技術。環境局局長黃錦星表示，實現碳中和的願景有賴社會各界支持。他指出，相信綠色科技館的成立有助促進香港應對低碳綠色轉型的挑戰，支持減碳、減排及減廢，配合政府政策，2050年前實現碳中和的目標。黃又指，當局目標3年內試行氫能燃料商用車，包括了專營巴士，而首部雙層氫能巴士將於今年內抵港，希望抓緊未來2至3年時間，試用不同新能源商用車及專營巴士。

是次「綠色科技館」展覽為期3個月，除了供業界人士及公司團體參觀、交流心得及諮詢外，每周將有2天時間，開放予公眾參觀，有興趣市民可提前5至7日於網上預約。