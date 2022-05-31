目標提供21589過渡屋　撥款116億僅　5215單位可用

公屋輪候冊大排長龍，現屆政府提出與非政府組織興建過渡性房屋來「止咳」，並在疫情下資助非政府組織租借酒店賓館閒置房間來營運過渡屋項目。當局撥款116億元，目標提供21,589個過渡屋單位，但5年過去，現屆政府任期已達尾聲，實際已落成並投入服務的過渡屋單位只有5,215個，不足目標的四分之一，過渡屋政策淪為「畫餅充飢」。

根據運輸及房屋局網頁，截至本月25日，本港有5,215個過渡屋單位已投入服務，分別涉及27個於現有住宅樓宇內的項目，提供1,164個單位；兩個在非住宅樓宇改建的項目，提供196個單位；6個新建項目，提供3,125個單位；以及租用最少53間酒店及賓館房間，提供730個單位。

正在興建的過渡屋項目有10個，包括博愛江夏圍村（第二期）、前救世軍三聖邨劉伍英學校等，提供2,587個單位。但絕大部分已獲撥款的項目，現時只處於已啟動前期工作階段，涉及27個項目，共12,611個單位，包括光村、前救世軍三聖邨劉伍英學校等。另有3個項目仍處於深入研議階段。

過渡屋政策由現屆政府上場後提出，目標為輪候公屋多時的市民提供適切居所，但5年過去，落成的過渡屋只屬杯水車薪。根據當局交代的時間表，20,033個已獲撥款及已落成的過渡屋單位中，僅有1,769個是於2021年及以前落成，預計今年落成的有5,115個，但有多達13,000個單位預計於明年及後年落成，即現屆政府退場仍未成事。