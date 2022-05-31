房策錯配　輪候公屋逾六載　新屋邨等極未有

現成公屋一邊遭丟空多時，新屋邨亦遲遲未能落成入伙，待上樓的人愈來愈多，令公屋輪候時間相應延長。根據房屋委員會最新數字，至今有約14.75萬宗一般公屋申請，以及約9.77萬宗配額及計分制下的非長者一人申請；一般申請者和長者一人申請者的平均輪候時間，分別為6.1年及4.1年，按季均分別上升了0.1年，同創1999年以來新高。

排公屋的人眾多，但未來的供應能否滿足需求成疑，運輸及房屋局數據顯示，房委會及房協2022/23至2026/27年度的5年期公營房屋總建屋量料共約10.5萬個單位，當中僅約6.6萬個為租住公屋或「綠置居」單位，其餘約3.9萬個則為其他資助出售單位。

當中部分屋邨的落成按年度延後，包括約400個公屋/「綠置居」單位需由2024/25拖至2025/26年度落成。運輸及房屋局局長陳帆曾表示，政府多年來已覓得約350公頃土地，足以興建33萬個公營房屋單位，可以滿足未來10年30.1萬個公營房屋的需求，又指當局積極推動過渡房屋。

但房委會資助房屋小組委員會委員兼議員梁文廣早前指，根據最新一期的《長遠房屋策略》供應目標，當局未來幾年的建屋量仍要繼續「追落後」，首5年公屋興建量仍欠3萬個單位，要靠後5年追回。梁指，很多家庭的等候時間遠超6.1年，有部分個案更苦等10年才能上樓，未來3年公屋平均輪候時間有機會升至6.5年。