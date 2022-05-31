東方日報A1：空置公屋遍全城　輪候慘情　房署造成

無能港府坐視萬千市民上樓難，任由珍貴公屋單位丟空多時，與民為敵。《東方日報》為民請命，跟進公屋單位空置問題，報道刊登後一石激起千重浪，引起各界回響，市民紛紛報料稱多區都有空置公屋，包括牛池灣彩虹邨、大埔廣福邨、觀塘順利邨及柴灣興華（二）邨等，估計邨內空置公屋多達數十間，大部分丟空超過一年。議員炮轟港府處理空置公屋患「拖延症」，造成「有人冇屋住，有屋冇人住」的荒誕局面，促請當局急市民所急，重新檢討編配公屋流程。

有團體估算全港最少有800個公屋單位丟空多時未編配給人住，當中以觀塘區為重災區。本報日前視察觀塘和樂邨，發現全邨有12個單位丟空，佔該邨總單位數目約0.63%。

報道於坊間獲得巨大回響，市民紛紛感謝本報「為民發聲」。有於彩虹邨附近工作多年的市民稱，由於每座層數不多，加上騎樓設計，外面的人很易對單位內的情況一目了然。他指平時於附近出入，留意到邨內有不少單位丟空多時，至少有一年以上，不明當局為何容許有公屋被浪費，反問「究竟係佢哋冇派人去點算，定還是明知但不理？」他認為本港寸金尺土，公屋被空置多時是十分奢侈，亦不能接受，因身邊不少友人正捱貴租，以每月逾4,000元租劏房住，有友人更為此患有情緒病。

本報記者昨到彩虹邨實地視察，發現該邨有不少單位丟空，以紫薇樓情況最嚴重。居民侯女士居於紫薇樓低層，她估計全層30、40戶，至少有3至4個單位丟空，幾年亦未見有新住戶搬入，認為社會資源白白被浪費。

入住彩虹邨廿多年的居民蔡太太同樣批評，空置情況極不理想，她指有正在輪候公屋的人士只揀新樓，獲編配舊公屋時往往拒絕，惟部分有急切住屋需要的市民，反而未獲派單位。她指，有朋友任職清潔，輪候公屋多年，現時以8,000元租住劏房，憂女兒成年後工作，屆時家庭入息上限超標而未能上樓。她認為與其丟空單位，何不妥善分配予有需要的基層人士。

家住廣福邨的胡先生亦指，平時行過走廊或平台發現不少「吉屋」，既沒有冷氣，又沒有人住的痕迹，估計該邨空置單位不下數十間。他怒斥政府官僚文化害苦了基層市民，「明明可以特事特辦，但個政府就拖，玩程序」、「講真，依家咁多人冇地方住，就算係凶宅都大把人爭」。

觀塘區議會主席柯創盛指，公屋輪候時間屢創新高，卻有不少公屋空置，令人覺得諷刺。他批評當局常以「流程需時」為藉口，合理化公屋丟空問題，無視數十萬人輪候苦況，仿似與民為敵，他促請房署應檢視分配流程。房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，公屋空置成因眾多，很難一概而論，但很大機會是當局回收單位後或要進行翻新工程或整修，時間約44天。同時公屋申請人有3次配屋機會，當局等候申請者回覆亦需時。

房委會表示，公屋單位由收回至成功編配期間，可因不同原因而短暫空置，屬正常現象，當局會盡快把可供出租的單位編配予各類公屋申請者。房委會又指，已成功物色適合的舊屋邨儲物室/「空格位」改建為約130個公屋單位，其中約110個已經完工，餘下約20個料於今年第二季完成。

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