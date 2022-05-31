為避居民投訴噪音　運輸署安排嶼巴37H路線改道

因應有居民投訴巴士駛經產生噪音滋擾生活，運輸署決定調整巴士路線及巴士站位置。運輸署提交離島區議會交通及運輸委員會文件指，將於東涌松仁路(南行)近裕泰苑加設巴士站，料明年第3季落成；新巴士站啟用後，新大嶼山巴士來往迎東邨至北大嶼大醫院的37H循環線將於該站上落客，不再駛入東涌道近裕泰苑的迴旋處。

文件指，運輸署曾因應有市民反映37H號線，途經東涌道近裕泰苑的巴士站時引致噪音問題，而建議於局部時間調整該路線的行車路線以不繞經有關巴士站及東涌道近裕泰苑迴旋處，但諮詢地區人士後收集到不同意見，包括要求直接取消該路線繞經東涌道近裕泰苑巴士站的安排，或要求保留該路線全日繞經該處等。

為配合東涌西未來發展，該署計劃於松仁路(南行)近裕泰苑加設巴士站，新巴士站距離現時東涌道近裕泰苑的巴士站約2分鐘步程，設有長28米的停車灣，預備供更多巴士路線於該處設站。按路政署預計，有關工程最快於2023年第3季完成。另外，該署計劃待新巴士站落成後，安排37H號線於該處上落客，以替代現時位於東涌道近裕泰苑的巴士站，一方面可繼續服務裕泰苑及鄰近鄉村的居民，另一方面可避免巴士運作對裕泰苑造成的噪音問題，屆時37H號線將不需再繞經上述東涌道近裕泰苑的迴旋處。