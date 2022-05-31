助血氣運行　中醫稱游泳強心肺養生

政府早前宣布放寬社交距離措施，泳池及泳灘可陸續分批重開，加上天氣開始轉熱，相信游泳是一個不錯的消暑選擇。從西醫角度而言，游泳對心肺、免疫等身體系統有不少好處，亦可消脂及拉伸到日常較少伸展的筋膜；而對中醫來說，也同樣認為游泳對身體好，有助氣血運行，而且適當強度能調整人體的陰陽平衡，達到運動養生的目的。

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師周家頌指出，在中醫而言「心主血，肺朝百脈」、「脾主肉，肝主筋」，游泳運動能促進心肺兩臟功能，帶動氣血運行，有助於營養周身，防禦固表，同時亦可舒展肌肉筋膜，使的肝脾氣機得以通暢，氣血能夠運行全身，濡養筋骨。

坊間有指游泳容易損傷陽氣，或者容易被濕氣侵襲，周家頌澄清說法無根據，並表示任何運動對人體有益與否，關鍵在於一個「度」字，適當的游泳強度及鍛煉時間能調整人體的陰陽平衡，從而改善體質，以達到養生的目的。 至於如何游得健康合適，周家頌就建議，避免在風大、下雨及陽光太猛烈的的時間游泳，以免游泳的過程中因天氣影響而得病，並應該先做熱身運動，讓身體暖和才下水游泳；上水及沖身後亦應立刻用毛巾抹乾，並用風筒熱風吹乾頭背部，以免被濕氣侵襲。他另指，為防感染寒邪，除非經過長時間的鍛煉，否則不建議水溫較冷或冬天時下水游泳。