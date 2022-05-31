有茶客未更新針紙無得入酒樓　飲食業界料影響5%生意

「疫苗通行證」第3階段今日(31日)實施，進入食肆、健身室等表列處所須完成接種3針新冠疫苗。有市民今早到酒樓飲茶，在職員掃描電子針卡時顯示紅碼而未能進入，但食客稱已經打3針，可能因未有重新上載接種第3針後的二維碼，最後須回家取新針紙；亦都有長者稱不熟悉操作安心出行程式，無法自行上載打針證明，特意帶同針紙到茶樓，由職員協助更新接種紀錄。

香港餐務管理協會主席梁振華在電台節目表示，現時仍有約60萬人已接種2針疫苗滿6個月，但仍未打第3針，相信飲業界將流失3至5%生意額，整體影響不算很大，期望這批人士能在3個月內響應呼籲打齊3針。他又稱，已安排職員協助食客使用安心出行，不少長者已更新針紙，認為運作暢順。食環署日前表明會嚴厲執法，呼籲餐飲處所負責人及顧客遵從相關規定。資科辦提醒市民要檢查是否已經下載包含最新接種記錄的電子針卡二維碼。

「疫苗通行證」第3階段規定，年滿12歲的市民若於去年11月底或之前打第2針，今日起若進入指定場所，便需要多打1針才能進入。至於在12月後才打第2針，針後未滿6個月的市民，其疫苗通行證仍然有效，直至踏進第2針滿第6個月後，才需要再多打1針，方能繼續使用疫苗通行證；而染疫者康復後未滿半年的市民亦暫時不受影響。