高層公僕加薪7%　跑贏「通脹」　港府認衰：令市民感覺脫節

早前公布的公務員薪酬趨勢淨指標提到，低層及中層公僕分別加薪2.04%、4.55%，高層加薪則達7.26%幅度遠遠高於中低層，更跑贏「通脹」，有「肥上瘦下」之嫌。港府今早(31日)表示，趨勢調查報告指出薪酬應有上升趨勢，但政府不會只在乎報告，強調要注重六大因素，現時仍在商討，至今仍未有結果

港府指出，薪酬趨勢調查獨立進行，一些指標只是考慮的其中一項，社會今次指標有很大回響，高層公務員加幅7%令市民感覺脫節，但仍要考慮其他指標，行會會考慮全部因素。

翻查紀錄，公務員在過去19年曾5度凍薪，包括2003年、2006年、2009年、2020年、2021年。2002年時，由於經濟低迷及財赤嚴重，政府提出透過立法減薪，遭公務員團體反對及控告政府違反《基本法》。至2003年，沙士仍未在港爆發，但立法會當年2月已通過「0-3-3」減薪方案，即在2003年凍薪，其後在2004年1月1日和2005年1月1日分兩次各減薪3%，當時多個政黨及工會接受方案，但有公務員提出法律挑戰，但最終被終審法院判敗訴。