相思灣村霸黃子洋襲記者判罰款　法律界人士：係明顯輕判

東方傳媒機構記者去年12月在西貢相思灣村採訪，遭報稱水上俱樂部東主的黃子洋(43歲)無故以石頭投擲，使記者人身安全受到威脅，黃子洋今(31日)在法庭承認一項普通襲擊罪，惟僅判罰款3,000港元。有法律界人士認為，今次案件明顯是輕判，奉勸市民不要以為阻礙採訪襲擊記者每次只是判罰款了事，強調有關想法「係愚蠢、錯誤嘅」。

現行法例列明，任何人如觸犯第212章《侵害人身罪條例》40條訂明的普通襲擊罪，即屬違法，最高可判處一年監禁。對於今次被告僅判罰款3,000港元了事，不用坐監，執業大律師陸偉雄指「係明顯的輕判」，指今次法官或考慮到被告是初犯、認罪、非早有預謀及記者無受傷，才有此判決。惟他強調倘若該被告重犯，法庭會就此重判。

至於問到被告明知事主是記者，正進行採訪工作仍進行襲擊行為，最終僅罰款，會否讓他人他日遇到同類情況，亦會選擇訴諸暴力，肆無忌憚襲擊記者，打擊新聞自由？陸呼籲市民「唔好有咁嘅諗法，否則是大錯特錯」，強調每宗案件要考慮的因素不同，襲擊行為是隨時會被判坐監，強調「唔好以為今次係權威性的案例」。