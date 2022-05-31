過去9年公營房屋「起少14條彩虹邨」　最新一期公屋現納米樓

房屋供應是本港的重中之重。有團體今日(31日)公布對於未來10年房屋落成量預測的報告結果，發現公營房屋供應量是「舊債未清，新債又起」，由於過去有9年公營房屋落成量均未能達標，累計短缺超過10.5萬個單位，形容是「起少了14條彩虹邨」。至於居住質素方面，團體相信公營房屋單位面積在短期內同樣難有起色，納米樓再次在綠置居項目上出現，更首次出現在最新一期推售的居屋上。議員黃元山表示，政府需精簡程序，以基建先行，多管齊下推進大規模發展，以加快建屋。

團體表示，預計未來5個財政年度的預計公營房屋落成量將落後最新發表的《長遠房屋供應策略》目標的30%，雖然政府經常指公營房屋供應量是「頭輕尾重」，惟公開資料顯示政府自2015年起便提出公營房屋「頭輕尾重」的供應模式，綜觀過去實際供應只能做到「頭輕尾又輕」。在2021/22年度的落成量中，更有66%是來自過去兩年累計的工程延誤，由此可見公營房屋項目不斷延誤，過去8年政府對公營房屋5年期落成量的更新，平均每年便有15%的單位落成出現延誤。

此外，港人的居住質素亦有待改善。雖然政府於《香港2030+》曾提出公私營房屋的新增單位人均居住面積應有至少215平方呎和237平方呎。不過，在最新一期的居屋中，啟德啟欣苑的住宅物業實用面積最少僅得186平方呎。雖然綠置居納米單位出現滯銷，但當局會否考慮增加新落成公營房屋單位的面積，團體認為目前仍有待觀察。