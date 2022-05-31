暴動現場被捕　女生脫暴動罪但管有武器意圖破壞罪成

2019年11月理大衝突期間，有4男1女被指在油麻地一帶參與暴動及使用蒙面物品而被捕檢控。涉案女被告原本承認暴動等罪，惟答辯當日決定改為不認罪受審。案件今天（31日）於區域法院裁決，法官林偉權被告管有攻擊性武器及管有物品意圖摧毀財產罪名成立，但暴動及在非法集結中使用蒙面物品罪不成立。法官指雖然肯定被告曾身處暴動現場，並遭警方橡膠子彈打中右腳，惟無證據顯示被告曾參與本案控罪所指的彌敦道暴動、或提供後援或把風。被告現須還押至6月18日，當日作求情及判刑。

報稱學生的20歲女被告郭凱盈，被控於2019年11月18日在彌敦道與窩打老道交界附近犯案。案情指案發當日凌晨4時40分，約100名示威者在彌敦道524A號的吉野家餐廳外築傘陣，向警方投擲磚頭及汽油彈等，及後約10名黑衣示威者逃進橫街，再走入小巷，惟小巷內亦跑出數人，與彌敦道的示威者混在一起。被告當時是從小巷跑出橫街，在她重新回小巷之際，於小巷口被警員截停及拘捕，她當時戴防毒面罩、頭盔、護目鏡及手套，其背囊內有有1把多用途鉗及1罐打火機燃料。

法官裁決時，提到辯方指追捕被告的警員作供失實，例如警員供稱在追捕時，看見被告身穿白鞋，惟庭上證物卻是灰色主調、帶藍色和粉紅色。惟林官指出，2019年11月中旬，社會發生眾多暴亂事件，警察疲於奔命，加上案發於凌晨及情勢緊張，很多事情在瞬間發生，難以觀察無遺及記得清楚準確，拘捕警察事後所作的書面紀錄亦難免有錯漏，雖然他庭上的作供表現不能令人完全滿意，有時表達反覆混亂，但其證供仍顯得合理，亦獲得影像片段支持，不似作虛弄假。林官接納拘捕警員的證供，指即使沒有證供顯示被告參與吉野家外的暴動，她身上的多用途鉗及打火機燃料，亦肯定是打算在任何暴動或非法集結中使用，故裁定管有攻擊性武器或適合作非法用途工具、及管有物品意圖摧毀或損壞財產2罪名成立。

案件編號：DCCC 460/2021