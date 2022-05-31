10指定界別人士訪港獲放寬　免申簽證可逗留14日

繼前年推出「為來港參與仲裁程序的人士提供便利先導計劃」後，政府擬於明日(6月1日)推出為期兩年的「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利先導計劃」，先導計劃將涵蓋十個界別，包括醫療衞生、高等教育、文化藝術、體育、文物、創意產業、創新及科技、香港桂冠論壇、航空；及國際大型活動，為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利。為落實計劃和監察計劃的實施情況，有關決策局/部門已向其界別內獲認可機構發出入境處的指引，並設立匯報和聯絡機制。

先導計劃下，獲政府相關決策局/部門認可的機構，可向界別內相關的非本地人才發出邀請信，獲邀人士可以訪客身份來港參與指定短期活動，而毋須向入境事務處申請工作簽證/進入許可。獲邀的非本地人才須為本地短缺的人才，或其來港出席指定短期活動有助經濟發展或達致相關政策目標，他們每次來港可在不超過14日期間參與指定短期活動，並可就該指定活動收取報酬。

此外，政府現時為一般非本地講者提供的入境便利將進一步放寬。由明日起，所有非本地講者在毋須申請工作簽證/進入許可的情況下，每次來港可連續14日(原有上限為七日)進行演講/作出發布，而可參與演講/發布活動的上限亦將撤銷，但他們不可接受報酬的條件則維持不變(因應有關活動而獲提供住宿、交通、膳食等費用除外)。