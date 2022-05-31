申請解除報道限制被拒　鄒幸彤司法覆核裁判官決定

被控違反《港區國安法》的支聯會前副主席鄒幸彤，於昨日（30日）入稟高院申請司法覆核，指主任裁判官羅德泉在上月處理她被控煽動顛覆國家政權罪的案件時，拒絕其申請解除報道限制的決定屬錯誤，並要求法庭頒令撤銷該決定，讓傳媒可報道其案件進行初級偵訊時的詳情。

申請人是鄒幸彤，擬答辯人為主任裁判官羅德泉，與鄒同被控煽動顛覆國家政權罪的支聯會、該會前主席李卓人及前副主席何俊仁則被列為有相關利益人士。據入稟狀指鄒在今年2月14日申請就該案解除傳媒報道限制，羅官最終於4月25日駁回該申請。

入稟狀指羅官作出上述決定時，錯誤地使用《裁判官條例》以外的酌情權來否決申請，並指根據該條例，當被告方選擇要求解除限制時，法庭應予以批准且不容控方反對。入稟狀亦指，羅官否決申請時錯誤地違反或忽視司法應公開公正的原則，考慮了不相干的元素，即其他公眾人士在庭上的行為、及對潛在控方證人所受的壓力，但沒有考慮到公開審訊，可維持海內外公眾對司法信心的重要性。入稟狀指有關決定剝削了被告需有公平公正公開審訊的權利，因此要求法院頒令推翻該決定。

案件編號：HCAL 401/2022