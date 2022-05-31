涉2019年沙田暴動　3男女囚40至44個月　官斥咎由自取

2019年9月沙田發生暴動，3名男女被指有份參與其中而被控。3人早前於區域法院受審後，被裁定暴動罪成，法官謝沈智慧今(31日)判處各人監禁40至44個月。辯方求情時，稱案件影響3名被告家庭，被告均感後悔。惟法官判刑時表示，3人犯案前理應已考慮後果，又指如果擔心影響前途便不應犯案，被定罪是咎由自取，而3人經審訊後被定罪，現階段稱有悔意，只是口惠而實不至。

3名被告依次為24歲女售貨市場主任陳樂怡、23歲男工程師周錦威及43歲男地產經紀黃溢霖。他們同被控於2019年9月22日，在沙田好運中心外參與暴動。周另涉阻撓一名高級督察拘捕陳，早前亦被裁定阻差辦公罪成。法官今提到，案發時約100人集結，有人帶備物品築起路障、亦有人帶備易燃液體，當有人大叫「魔法師」，隨即有人縱火，事件屬有預謀及有計劃。而且案發地點鄰近民居及商場，暴動參與者各司其職，在5分鐘內癱瘓交通，事件影響公共秩序。

法官指，本案首兩被告案發時攜有大量裝備，而黃則親手搬動小巴站站牌去建築路障，惟無證據顯示3人為帶領、煽動或鼓吹他人參與的角色，考慮到案件非同類中最嚴重者，將量刑基準訂在監禁3年半；而周在案中阻撓警察執法，行為目無法紀，故判監6個月、其中3個月與暴動一罪分期執行。雖然辯方有呈上多封求情信，指3人關心社會，只是用錯方式表達。但法官引述案例，指一群真誠固執的人將想法強加於人，則如同騎劫一樣，受理念驅使而犯案並非求情理由，惟另考慮到3人熱心公益，故酌情扣減。最終陳被判囚41個月、周被判囚44個月、黃被判囚40個月。

案件編號：DCCC 221/2020