海關首破不良營銷手法的裝修公司　兩男子被捕

海關早前接獲舉報，指粉嶺一間裝修工程公司的兩名男職員，涉嫌在銷售裝修工程服務時，向顧客作出具威嚇性的營業行為，迫使顧客支付額外的裝修費用。涉案男職員在未得到顧客確認裝修服務內容、未完成簽約的情況下，擅自進入單位為顧客裝修，從而迫使顧客支付工程費。海關展開調查後，採取執法行動，拘捕兩名分別為60歲及59歲男子，亦在涉案裝修工程公司內，檢獲一批與案有關的文件。

據悉，涉事工程費約13萬港元，顧客只付了小量金額，為單位裝修前作出準備工作。惟涉案人士在未簽約時，已進入單位展開「間牆」工程，其後受害人選擇另一間裝修工程公司，故需要花更多時間及金錢，為單位進行復修。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查高級督察謝子聰表示，海關首次偵破裝修工程公司利用這種手法，對顧客作出不良影響，迫使顧客支付不必要金錢的案件，蒙受心理壓力。海關相信涉案人士利用受害人，對裝修工程的認識及經驗比較貧乏，在未達成協議時便進行裝修工程。海關對不良營銷手法的行為，採取「零容忍」的執法態度，並會採取果斷的執法行動。海關提醒市民選擇裝修工程時，應該多查詢，及與多間公司比較，了解報價及合約內容。在未清楚合約內容前，切勿貿然簽約。