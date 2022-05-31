夫妻不同住能否分開扣租金稅　議員：唔想有人離婚貪你10萬蚊

財政預算案建議提供新的住宅租金稅項扣除，上限為10萬港元。立法會《2022年稅務(修訂)(關於住宅租金的稅項扣除)條例草案》委員會今日(31日)舉行會議，審議並通過該草案，將於下月22日提交立法會恢復二讀。不少議員關注政府酌情權及執行方式。有議員指出，如情侶分開居住，可分開申請扣稅，草案成為不鼓勵結婚的原因；如兩夫妻分開居住、獨立交稅，或許又可以分開申請。

委員會主席張宇人指兩夫妻如果分開居住，獨立交稅，是否可以分開扣除稅項，並指「唔想有人離婚貪你10萬蚊」。議員陳學鋒同樣指出，沒有婚姻關係可以用盡扣除款項，擔心不利市民結婚。政府指，如夫妻分開繳稅，不一定會再租住額外單位，因為好處不大，但沒有結婚的市民始終是個體計算，如有兩份租約則會分開扣減。

議員謝偉銓則指出，如聯名租住單位但只有一份合約，不利於租金扣減，但如單位分成3個，則可以有3份租約，足以扣減3次，政策變成鼓勵合租，建議政府寬鬆處理。張宇人回應謝偉銓指「益你又話唔公道，唔益你又話寬鬆啲」，而政府指表示，分租可以分別享用本次措施。議員陳家珮質疑本港配偶有不同性別組合；陳學鋒關注酒店租住可否扣稅。政府回應指夫婦配偶定義按現時法例執行，酒店服務式住宅、商住住宅等會按個別例子分析。