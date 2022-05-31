2歲男童氣促聞氣後去世　死因庭裁死於不幸

2歲男童疑因氣管收縮，在兒科專科診所求醫並接受聞氣治療後，突然失去呼吸及心跳，同日離世。西九龍法院大樓內的死因裁判法庭經過5日研訊，死因裁判官何俊堯今早(31日)引導3男2女陪審團，建議陪審員可考慮「死於自然」、「死於不幸」或「死因存疑」，陪審員退庭逾2小時後，一致裁定男童死於不幸，並一致作出1項建議予私營診所規管機構。

死者陳嘉懿，去世時2歲2個月。他於2016年12月16日在觀塘梁蔭基醫生醫務所接受聞氣治療後失去呼吸，於同日在基督教聯合醫院宣告死亡。陪審團裁定導致死亡的傷害是支氣管肺炎、胸腔積膿、敗血症。陪審團相信，在事發當日早上，死者父親陳達東打電話到梁醫生的醫務所時，助護林亦詩有提及聞氣服務，死者父親便掛號並帶死者去事發診所。死者第一次進入診症室診症時，梁沒有診斷出死者病情的嚴重性，所以當時沒有召救護車，也沒有通知家人或提供其他選擇，而是直接安排死者進行聞氣治療。於聞氣期間，診所並無適當監察，例如沒有安排資深助護負責，或使用適當儀器協助，令死者得不到及時的救援。而在助護發現死者已無心跳脈搏時，才再次叫死者入診症室進行急救，然後梁指示助護叫救護車。

陪審團基於專家證供及經過今次事件，建議一般診所，特別是兒科診所，應設有監察維生指數的設備，例如血含氧機及血壓機，以保障求診人士的生命安全。

死因裁判官聽取結果後，除了慰問家屬及感謝陪審團的付出外，還特別指出陪審團似乎不接納梁蔭基醫生及其助護的口供及相關紀錄，在此基礎下，裁判官正式將案件轉介予警方，調查他們是否涉及刑事行為，例如提供假口供、虛假文書、甚至串謀妨礙司法公正等等。死者父親在庭外感謝死因裁判官，認為裁決合理公道，稍後會向醫委會投訴肇事醫生，至於會否民事索償則要先與律師商討。死者父親續指，為人父母，如小朋友生病會非常焦慮不安，希望醫護人員用心治療及照顧小朋友。

案件編號：CCDI-701/2017