政府擬今年修例禁大麻二酚　製造售賣轉運均違法

大麻提取物大麻二酚(CBD)成為時下潮流消費品，部分咖啡、美容及護膚產品等會含有CBD成分，惟CBD產品或含有大麻另一成分四氫大麻酚(THC)，而THC則是受禁的。港府建議把CBD納入《危險藥物條例》附表1作為危險藥物管制，相關法例生效後，除按照《危險藥物條例》的規定(例如按處方使用藥物)或獲衞生署在適當情況下發出的許可證外，CBD的製造、進口、出口、供應、售賣、管有、轉運等均會被禁止。保安局禁毒處計劃在今年內提交有關法例，其後讓業界在法例修訂開始生效前有合理時間(例如3個月)處置有關產品。

保安局禁毒處指，在修訂法例前，會諮詢相關持份者，包括禁毒常務委員會、《危險藥物條例》、《化學品管制條例》(第145章)及《藥劑業及毒藥條例》(第138章)下發出的許可證／牌照的持有人、物流業界和相關的工商業團體等。當局計劃在今年內提交有關法例，並讓業界在法例修訂開始生效前有合理時間處置有關產品。與此同時，執法機構會繼續針對市面上的CBD 產品採取行動，將懷疑含THC產品送往檢測，若發現當中含有THC，將會執法。

根據政府化驗所的科學意見，從大麻提取CBD時，極難從大麻分離出純CBD，產品在生產過程中亦有受THC污染的風險。鑑於CBD產品相當可能含有THC，警方和海關亦主動在全港多個地點行動，檢取和測試聲稱含有CBD的產品，自2019年起相關行動已進行超過120次，在送交政府化驗所進行和完成檢測的樣本中，約有三分之一驗出含有THC，當中涉及逾4,100件被檢取的物品。服用THC會上癮、產生幻覺、與煙草產品同時使用會增加吸煙者罹患癌症和呼吸系統疾病的風險、於青少年吸食者誘發心臟病和中風等。