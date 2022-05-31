項目主任藏白電油意圖毀壞罪成　上訴駁回維持原判

2019年11月10日晚上旺角街頭發生示威衝突，一名項目經理當晚被捕，遭搜出身懷白電油。他前年在九龍城裁判法院受審後，被裁藏有物品意圖毀壞財產罪罪成，被判監9星期。他不服定罪，早前向高院原訟庭上訴。法官陳慶偉今（31日）頒下判詞，駁回其上訴維持原判。法官之後撤銷其保釋，下令他須即時服刑。

上訴人是現年23歲的胡添榮，他被控於2019年11月10日藏有3罐白電油，並意圖利用它損壞財物。上訴人上訴時的主要理據，是指原審裁判官沒有充分考慮，控方未有控罪詳情中指出，他意圖破壞甚麼財產，令他不知如何抗辯，造成程序上不公。上訴方又指裁判官錯誤地推論，上訴人當晚打算以該些白電油作助燃之用。

法官於判詞指出，從字面上看，此控罪的犯罪行為是保管或控制該些物品，意圖使用或准許他人將來使用以摧毀或損壞財產；條例所指的財產，是任何財產而非特定的財產。法官相信沒有人會知道被告將來實際使用該些物品時，是會催毀或損壞甚麼財產；而此類案件的犯案者，其犯罪動機和目的可能只是意欲發洩不滿而作破壞，使物主有經濟損失。至於損壞甚麼財產，對他們而言毫不重要。另外法官亦認同裁判官所作出，上訴人當日帶電油的意圖之推論，並不干預此事實裁決，故最終駁回上訴。

案件編號：HCMA 26/2021