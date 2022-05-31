近7400名港中小學生赴英讀私校　按年升24%　新生升幅達30%

本港掀起移民潮趨勢，英國私立學校協會數據顯示，目前有近7,400名本港中小學生正就讀英國私立學校，按年升24%，當中新生的升幅更達30%，創歷年新高。資深升學顧問分析指，英國國民(海外)護照(BNO)的簽證新政策吸引港人舉家移英，就算部分父母未決定是否移民，仍先安排子女到當地升學。為因應港生人數增加，部分英國頂尖私校調整收生安排，包括提前至6月開始面試，以優先取錄有潛質的學生。

升學顧問英識教育引述英國私立學校協會報告，該協會每年均發表報告，統計逾千間會員學校的學生數目、原居地及性別分布等。中國內地的留學生總數雖然連跌2年，但仍佔當地的國際學生人數最多，而香港留學生總數則按年上升，今年增至7,383人，續排第二；其中3,142人是本學年才入學的新生。此外，5,845名港生的父母居於海外，成為最多學生獨自赴英留學的國家或地區。其餘1,538名港人的父母居於英國，是去年同期的3倍；當中897人是新生。

英識教育執行總監陳思銘指，自英國政府BNO持有人及其受養人、俗稱「5+1」的簽證，即留英滿6年可申請成為英國公民，不少港人選擇移居英國。雖然BNO持有人的子女可以免費就讀英國公立學校，但質素高的公校，尤其文法學校向來競爭激烈，不易考入，落榜者自然轉投私校；加上部分學生本身已瞄準私校，上述統計報告反映父母居英的私校港生呈現上升趨勢，屬意料之內。陳思銘補充指，往年9月至10月才是報讀英國私校的高峯期，不過，今年部分私校已提早至6月面試，故建議學生把握機會，盡量參與首輪面試。