中大利用鐳射成像技術　發現古羅馬出土文物隱藏訊息

香港中文大學科學家最近利用高科技鐳射成像技術，在位於英格蘭東南部的古羅馬城城鎮維魯拉米恩Verulamium，發現一些隱藏訊息，成功將二千年前羅馬人的指紋首次呈現在文物表面。

中大研究團隊研發的鐳射螢光成像技術，簡稱LSF技術，是一種非破壞性的成像技術。高功率的鐳射光照射在文物上會令其表面發出螢光，從而顯示出肉眼看不見的新發現，如指紋。此技術過去亦曾揭示恐龍化石上隱藏的軟組織，亦結合無人機技術協助在野外尋找化石，以及了解洞穴的形成。中大生命科學學院助理教授文嘉棋博士表示團隊曾在維魯拉米恩的出土文物使用LSF，如在一個出土的碗上發現一個手繪符號，與古希臘字母gamma相似；又從出土瓶子的表面發現數個人類指紋。他指「憑藉LSF技術，我們可以推論碗上的標記可能是由古希臘人或懂得希臘語的人留下，這個碗亦可能是從希臘語系地區進口到古城。」

維魯拉米恩博物館的藏品館長（史前到中世紀）David Thorold博士表示，很高興研究團隊將這新式的成像技術率先應用在維魯拉米恩博物館中的古城文物上。研究成果展示了新技術的潛力，有助發現更多考古新證據。