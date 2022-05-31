港大募1800人臨床實驗　研針對Omicron疫苗　料抗體維持1年

新冠肺炎疫情全球大流行，截至2022年5月26日，全球已有逾5億新冠肺炎確診病例，逾600萬名患者死亡。香港大學醫學研究團隊與國藥集團中國生物合作，就其研發的Omicron變種病毒株第二代新冠滅活疫苗，在港開展大型臨床試驗。該款Omicron變種病毒株疫苗採用滅活疫苗技術，原理是以已殺滅的Omicron變種病毒觸發人體免疫系統的免疫反應及對病毒產生記憶，達致針對Omicron病毒的免疫保護。若研究結果證實疫苗安全且能誘發足夠的免疫反應，將可考慮作為新一代新冠疫苗，包括作為加強劑，希望有助促使加快放寬現行的防疫措施及與内地及國外通關，令大眾回復正常生活。

是次研究將在設於西營盤中山紀念公園體育館內的疫苗接種中心進行，目標是招募900名已接種兩或三劑滅活新冠疫苗及900名已接種兩或三劑mRNA新冠疫苗的成年志願者，合共1,800人。他們會隨機分為三組，一組接種原始SARS-CoV-2病毒株疫苗，其餘兩組接種分别由兩家不同生物製品廠生產的Omicron變種病毒株疫苗。每位志願者將會在相隔28天期間接受兩劑研究疫苗，其後接受為期一年的監察，期間需按時返回中心進行抽血及臨床檢查。研究為期約1年，目標招募1,800名分別已接種兩或三劑滅活或mRNA新冠疫苗的成年志願者，以評估研究疫苗作為加強劑在成年人身上的安全性及免疫反應。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，本港急需針對Omicron病毒的疫苗，才可防範下一波疫情爆發。他解釋，現時市面所使用的新冠疫苗多針對原始SARS-CoV-2病毒株，對病毒變種株雖仍有一定效用，但早前有研究指出現有疫苗對Omicron病毒株的免疫水平顯著下降，容易出現免疫逃逸，且體內抗體或只能維持約2個月，減低對人體的保護力，所以有必要研發針對Omicron的疫苗，以防範下一波疫情爆發。是次研究目的是針對現時本港流行的Omicron變種病毒，期望第二代疫苗除了可以防重症死亡外，更可防止感染病毒，及讓接種新一代疫苗的市民體內抗體能維持約一年，較現時疫苗持久。