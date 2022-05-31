黎智英欺詐案　周達權稱Mark Simon全權管黎私人公司

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞業主香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，2人被控欺詐罪，案件今天（31日）在區域法院續審。獲免予起訴的前同案被告、壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權續接受黃偉強一方的資深大律師盤問，辯方重申黃對於有關科技園查詢的回覆，乃是經詢問法律意見並獲得同意後才作出，並不會自把自為地作出回覆。辯方亦指壹傳媒集團曾就科技園查詢一事外聘律師以詢問法律意見，做法是為保障公司利益，「唔係為咗做詐騙」，周同意是為保障公司利益。

辯方今再向周達權出示一些文件，問周曾否指示黃偉強替24間公司轉登記地址。辯方質疑周等人當時是否以為涉案地段不能被用作公司登記地址，故要把該些公司的地址也轉變，周則回應指相信是，並指是Mark Simon指要把該24間公司的地址也改變。法官則關注為何要轉地址，並疑惑Mark Simon只是涉案力高顧問有限公司的總經理，並非壹傳媒集團高層，「有咩理由有權去改晒24間公司」，亦質疑Mark Simon 「會否揸住雞毛」。周則指該24間公司是黎的私人公司，「Mark Simon 有權做晒黎生私人公司嘅嘢」，而他們的印象也是Mark Simon會代黎執行指示，而周並不知道有沒有人曾向黎求證，但黎事後並沒有就有關指示作出反對。

辯方又向周指出，當科技園就傳媒查詢有關涉嫌違規事宜，向蘋果日報印刷有限公司作查詢時，集團曾外聘律師尋找法律意見，而周則代表集團簽署委聘書。辯方指從電郵文件可見，黃偉強向科技園回覆是經過周等人同意，及經詢問法律意見才作出，周同意是參考過法律意見，並相信集團管理層及內部法律顧問，亦是諮詢外聘律師意見後，才向科技園作出回覆。辯方今完成對黃的盤問，控方需時確認文件，故押後至明天（6月1日）才複問。

本案被告依次是黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），2人被控1項欺詐罪，指2人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞在非按訂立租契的情況下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；而黎再獨自面對多1項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書及租契的情況下，使用涉案處所。

案件編號：DCCC 349/2021