天水圍新街市有望成居民聚腳地　設戶外花園多用途空間舉辦活動

討論多年的天水圍新公眾街市終有新消息。根據最新區議會文件顯示，新公眾街市將會融合天水圍地道文化丶城市綠洲以及共融環境等設計理念，提供舒適購物和休閒聚腳的地方，似乎與一般街市予人的印象不一，但當局於文件中強調，新街市不必過分高檔，但希望公眾街市可騰出空間添座位，成為市民聚腳、享用公共空間的地方。屆時街市將樓高3層，設有戶外花園、頂層的半有蓋式花園等，同時會加入多用途空間以舉辦不同活動，計劃會在2022年下半年向立法會申請撥款，最快可在2027年完成工程。

根據文件中顯示，由於新公眾街市位於交通樞紐，與港鐵天水圍站及輕鐵站相連，故可直接與港鐵天水圍站票務大堂連接。而在設計方面，街市各層均採用新式設計，例如攤檔採用矮牆設計、提供寬闊的通道等。連接港鐵天水圍站的一樓，及二樓為設冷氣的室內街市，共提供約150個檔位，該兩層亦設有戶外花園。街市頂層設有半有蓋式花園、休憩處及一個水耕種植街市攤檔，而上落貨及後勤空間則設於地面。

此外，街市將加入「地方營造」（place-making）的元素，例如在一樓、二樓和天台，街市運作配套設施以外的位置將主要建造成綠化平台，為居民提供花園及休憩處，亦可作社區活動之用；而街市一樓會設有一個多用途空間，以舉辦不同的街市推廣和節慶活動；街市不同樓層亦會設有公眾座位、育嬰室及母乳餵哺室，以及無障礙設施。而為加強食物安全，將會加建一間有冷氣的獨立儲存室，以暫存在清晨時分送達街市的豬隻屠體。視乎實際進展，目標在2022年年底展開首階段的地下公共設施遷移及相關的路面擴闊車道工程，隨後展開興建新公眾街市的建造工程。