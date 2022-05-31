今增329確診　包括35宗輸入個案　再多1宗BA.5病例

本港第5波新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(31日)新增329宗確診，包括35宗輸入個案。過去24小時沒有新增死亡個案。再多1宗Omicron BA.5變種病毒個案，另增6宗BA.2.12.1個案，均屬輸入病例。對於個案回升至超過300宗，張表示顯示傳播情況沒有想像中大，或與新冠疫苗接種有關，形容目前疫情處於膠着狀態，但趨勢仍平穩，需要持續觀察。

康景花園新家庭個案懷疑感染BA.2.12.1病毒，與之前麥當勞群組居於同一大廈，估計兩者有關聯。另外，新增確1名在會展新翼1樓工作的倉務員診，曾在員工飯堂食早餐，與之前個案的時間，例如上周三、四(25日及26日)重疊，該2天曾到過員工飯堂的員工均須進行強制檢測，估計存在隱性傳播鏈，但與麥當勞群組沒有直接關聯。

另多27宗學校呈報個案，涉及24間學校。中環兩酒吧群組共多14宗病例，其中樓上吧「Zentral」佔4宗。至於輸入個案方面，有19宗為機場個案，當中8宗是昨日(30日)抵港人士，涉及5個航班；11宗前日(29日)抵港，分別涉3個航班；另有16人在檢疫酒店揪出。