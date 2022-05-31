教師《基本法》測試安排　工會近月接22宗查詢

教師下學年度起入職或轉職到公營學校，均需應考《基本法》或公務員事務局的《基本法及香港國安法》測試並取得合格成績。

香港教育工作者工會近月接獲22宗查詢有關教師《基本法》測試的安排，教師普遍擔心疫情押後測試及公布成績，影響轉職安排。工會就業界訴求多次向議員朱國强及教育局反映，獲當局回應於4月中旬作特別安排，加快開放第二輪教師《基本法》測試申請；以及壓縮行政程序，日前公布第二輪測試成績，讓教師可因應情況做適當轉職安排。

本港教師下學年度起入職或轉職到公營學校擔任常額教席，均需應考《基本法》或公務員事務局的《基本法及香港國安法》測試並取得合格成績。工會主席黃建豪表示，當局應持續完善及優化現有安排，建議為特定群組安排特別試場，如於本地教育文憑課程加入《基本法及香港國安法》課程，讓報讀獲及格的準教師豁免測試，或安排特別試場讓準教師盡早應考，減少對就職的憂慮。

他又建議，當局應延長教師《基本法》測試合格證明有效期。現時的合格證明有效期為1年，與公務員事務局的《基本法及香港國安法》有效期為永久的安排有所分别。若能延長教師《基本法》測試合格證明有效期，可減輕教師壓力。