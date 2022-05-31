渣馬跑手死因研訊　醫生參賽者稱施救時死者已無心跳脈搏

2018年渣打香港馬拉松10公里賽事有一名50歲男跑手於賽事途中暈倒，送院經搶救後留醫4日終告不治。死因庭今（31日）續就此事故研訊。當時有一名跑手是專科醫生，他曾在場協助搶救死者，故被傳召上庭作供。他供稱他曾向醫療輔助隊隊員詢問死者是否有呼吸及脈搏，對方表示有，但他自行檢查死者時，卻發現死者已經失去呼吸及脈搏。

死者為50歲李文德，渣馬主辦方香港業餘田徑總會及醫療輔助隊同為與案有利害關係人士，但田總未有派員到庭。醫療輔助隊隊員陳寶成是當日最先到場的其中一名救護員，他供稱自己和隊友都沒有替死者施行復原臥式法。陳被問到平日訓練是否有教導心臟病的症狀，陳稱有相關訓練，但他已不記得內容了。

當日有份參加渣馬的醫生黃俊謙，事發時是公立醫院外科專科醫生。黃供稱，當他檢查死者時，見死者臉色泛藍泛紫，出現缺氧，並且失去呼吸及脈搏。黃亦發現死者的瞳孔對陽光沒有反應，推測是腦幹功能受損的表徵。黃為死者持續進行心肺復甦法，惟死者一直沒有脈搏。及至救護車就快抵達醫院時，心臟去顫器才顯示死者有可電擊心律。家屬發問時，關注能否推測死者缺氧多久，黃表示沒有醫學根據指可以用臉色推測缺氧的時間。

案件編號：CCDI-43/2018