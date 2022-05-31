確診兒童康復後現不明肝炎　專家指與多系統發炎有關

新冠肺炎肆虐不停，尤其於第5波爆發後，大部分港人經已染疫，其中不乏兒童，即使康復後仍伴隨不少後遺症。香港大學兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今日(31日)表示，有外國研究發現不明肝炎與兒童其中1種後遺症「多系統發炎綜合症」有關，更表明本港現時有一定數目兒童於確診新冠後出現該後遺症，或出現肝炎情況，不過大部分患者目前穩定，或經已康復，不過仍提醒嚴重可致肝衰竭，要換肝續命，情況不容忽視。

關日華指出，一般新冠後遺症可分為中至長期，而兒童多系統發炎綜合症屬中期後遺症，可在康復後2至6個星期內出現，患者會出現持續發燒、活動能力減退、肚痛、嘔吐、腹瀉、甚至肝炎等病徵。關又稱，家長亦可留意子女有否出現食欲不振、小便變深色、眼白變黃等病徵，以定義有否患上肝炎；若不幸患上，現時坊間一般亦可以依靠抗病毒藥物治療，如肝炎屬類型不明，則需依靠針對性及支持性療程治療。

他續指，除多系統發炎綜合症，新冠康復者亦會出現俗稱「長新冠」的後遺症，並於康復後持續逾12周，當中患者可感到極度疲倦、記憶力變差、失眠、集中力不足、咳嗽、氣喘、失去嗅覺或味覺等，至於在長時間的影響下，更甚者可能會出現精神問題，需轉界至專科醫生診治。關又稱，目前3至11歲兒童第1、2劑疫苗接種率只有約7成，情況不理想，強調兒童於染疫的1個月後已可繼續打針，以預防急性併發症及出現長新冠情況，又籲家長不必擔心，指兒童可同時間接種其他疫苗，反提醒家長請勿拖延接種。