2「旁聽師」涉庭內發表煽動文字　案件排期9.1開審

2名「旁聽師」被指今年初在法院旁聽聆訊時故意作出滋擾行為，早前被警方國安處拘捕，控以發表煽動文字等罪。案件今天（31日）在西九龍裁判法院答辯，2人否認所有控罪。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉將案排期9月1日開審，預計審期7天，控方料會傳召7名警員證人及1名法庭保安員作供，並會呈堂逾11小時片段。其中被人稱為「牧師」的男被告今天再申保釋覆核被拒，須繼續還押，女被告則准以原有條件繼續保釋。

59歲男被告彭滿圓及67歲女被告趙美英，均報稱無業，他們共同被控1項發表煽動文字罪，指他們於2022年1月4日，在西九龍法院大樓第3庭發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；慫使他人不守法或不服從合法命令的文字。彭另被控作出1項或多項具煽動意圖的作為，指他於2020年11月17日至2022年2月16日，在香港製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，具意圖對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：WKCC 928/2022