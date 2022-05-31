租用將軍澳工業邨失敗　新意網司法覆核上訴得直

新鴻基地產旗下的新意網集團有限公司，在2012年入標申請租用將軍澳工業邨的地皮，作數據中心之用，但最終競投失敗，需於翌年以逾4億港元購買工業邨外的地段發展。新意網於2018年就事件提出司法覆核，指香港科技園公司做法不公，沒有適當履行其租地政策，並容許中標公司將租用的地段分租。高院原訟庭於2020年3月底裁定新意網敗訴，新意網其後提出上訴。上訴庭經去年中開庭聆訊後，今 （31日）頒下判詞，接納新意網的部分上訴理據，並下令科技園需重新考慮有關新意網的投訴是否成立。

上訴人是新意網集團有限公司，答辯人為香港科技園公司，案中的承租公司Global Switch Hong Kong Limited則為相關利害關係方。上訴庭指，雖然原審法官林雲浩認為Global Switch作為該數據中心營運者，並無份租地段且可容許客戶在單位內放置相關設備，以便使用和作接收服務。但是上訴庭指，根據相關的租務政策及合約規定，其實是不容許該中心營運者讓客戶任意佔用承租地段的範圍，故科技園的相關做法是有違反了新意網的合理期望，且認為科技園是錯誤理解政策內容及沒有履行職責處理投訴。

判詞又指，現時裁定科技園錯誤理解政策內容，但並不等於科技園與Global Switch 的租約無效，只是要科技園重新考慮投訴以作跟進，因此相關裁決亦不會對現時在該處經營數據中心的Global Switch構成不公。

案件編號：CACV 80/2020