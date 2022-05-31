疫境港人未能外遊　逾80萬人特區護照過期　入境處籲早日換證

新冠疫情持續逾兩年，出入境本港亦受限，不少市民見無法外遊，故遲遲都無更換已過期的特區護照。入境處數字顯示，自2020年1月至2022年4月，超過80萬名已過期的特區護照持有人未更換護照，當中主要為有效日期至2021年的護照。有見近日疫情放緩，部分國家放寬入境檢疫措施等政策，市民應檢查護照有效日期，若發現少於半年有效期，應盡早更換，避免他日「一窩蜂」申請，亦免外遊前才發現護照過期或不足半年有效期而被拒登機。

因應疫情免於人群聚集，入境處推出多項有關辦理證件的便利措施，並增加了遞交特區護照申請的途徑。自2019年5月，市民除可透過互聯網、郵寄、投遞或親身遞交申請外，亦可透過入境處流動應用程式或「申請證件服務站」，以自助形式自行拍攝個人照片及遞交申請。自2020年10月起，市民更可選擇在「領取護照服務站」以自助形式領取特區護照，毋須預約，方便快捷。為減省輪候時間，申請人亦可於網上或致電辦理預約申請手續。

一般情況下，入境處可於5個工作天內完成處理護照申請。若疫情進一步緩和及消退時，可能會有大量市民在同一時間申請護照，導致申請量激增，屆時或會需要較長時間處理。市民如計劃出外旅遊，應立即檢查特區護照的有效期，並盡早安排換領。入境處呼籲申請人盡量透過互聯網或入境處流動應用程式遞交特區護照申請。為免影響行程，市民應預留充足時間遞交申請及領取新護照。