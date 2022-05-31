港大急症醫學系研究　吸毒者引起的精神問題值得關注

冰毒(甲基安非他命)、可卡因以及大麻為香港常見毒品，香港大學急症醫學系早前研究並歸納急症室因濫用冰毒、可卡因及大麻而引致急性中毒的趨勢以及臨床特徵。本港於2010年初至2019年尾期間紀錄了1,629名曾濫用冰毒、可卡因及大麻後急性中毒的個案，涉1,348名患者，當中有18名病人死亡，及96名病人需要深切治療。研究團隊認為，整體因濫用這些毒品而引致急性中毒的個案於過去10年雖然並無顯著上升趨勢，惟吸毒者因中毒而引起的精神及身體問題值得關注。

港大醫學院臨床醫學學院急症醫學系臨床副教授林沛堅表示，1,629宗個案中，有逾7成患者為男性，年齡中位數為32歲，逾7成患者有濫藥史，最多人吸食冰毒，佔58%。大部分患者同時濫用多種毒品，其中24宗個案涉19種新型精神活性物質，包括獸醫使用的麻醉藥。

此外，相當多患者同時行為紊亂，甚至自殘以及對身邊的人施暴，有35.6%患者因藥物引致思覺失調，尤其吸食冰毒者相較可卡因及大麻更易引發精神問題，更有患者一年內因濫藥入院40次，大多因精神科問題。在治療方面，大部分患者經急症室治療及觀察後出院，但有四分一患者需要轉送到普通病房或精神科病房，安排緊急精神科會診以及被轉介至精神科門診及外展服務。