遇溺偵測系統引入多年　泳池事故頻生　康文署擱置多年捱批

兩名7歲女童上周六(28日)於君臨天下會所泳池遇溺，一死一命危，事件再次引起外界對泳池安全關注。不過有消息稱，康樂文化及事務署早於2018年及2020年曾兩度研究引入遇溺偵測系統，更曾擬於前年初選址中山紀念公園測試，惟計劃分別因泳客私隱問題及遇上疫情，一直擱置。議員田北辰不滿署方做法，其他地方比本港較遲引入技術，其公眾泳池亦已全面安裝遇溺偵測系統，本港落後於人，籲當局盡快試行系統。

田北辰透露，本港早於2016年從法國引入遇溺偵測系統，香港大學亦於2019年獲政府撥款400萬港元資助，研究開發及改善系統，至今最少有5間學校安裝，不過未見於私人會所泳池或公眾泳池。

康文署表示一直有探討使用科技協助加強公眾游泳池的救生服務，並提供轄下游泳池協助研發適合於本地使用的遇溺偵測系統，惟過去兩年由於公眾游泳池受疫情影響，需要間歇性關閉，影響研發機構在公眾游泳池環境試驗。不過，隨着轄下泳池於5月中旬陸續重開，試驗可以重啟。該署會留意研發成果，評估是否適合於公眾泳池使用。