政Whats噏：電車怕「水」多　又關菠蘿包事？

近日電車加價惹起爭議，有議員話加幅超過通脹聲言反對，但近日交通諮詢委員會主席又話加幅合理，到底係點？不過，議員陸頌雄就搵咗香港電車職工會主席葉永勝傾呢個問題，仲扯到去電車怕「水」多同菠蘿包添！咁奇特？

陸頌雄同葉永勝喺一個網台節目傾偈，話題當然離晤唔開有百年歷史嘅電車。葉仲講到喺電車做咗咁耐，最深刻嘅係香港首次黑雨，當時成個港島浸晒，佢同啲師傅要四出救車，事關電最怕水，要諗計點將啲車救返去車廠。講到呢度，陸就話電車唔單止怕冇錢(水)營運，原來電車怕水，太多水都係唔掂。

搞完爛Gag之後， 陸就問葉電車應唔應該加價，葉就話對工人嚟講當然加價好，事關電車車長同工程部嘅傅嘅人工，同私人市場相差好遠，而加價之後，工人先可以加人工。葉仲話細個嘅時候，菠蘿包賣5毫子，依家賣幾蚊，陸仲嫌少，話靚啲嘅菠蘿包賣10蚊，普通嘅都要5至6蚊。

電車成人票價建議加4毫子，由2.6去到3元，65歲以上嘅長者優惠票價由1.2加到1.3元，但因為2元乘車優惠令長者客下跌，亦係虧蝕原因之一。陸同葉都希望政府可以補貼，長者可免費搭電車，吸引返啲長者客，同埋諗計令電車可持續發展，而唔係令電車執笠。