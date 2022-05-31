添41地方納強檢　西半山寧養台及灣仔囍滙上榜

2022年05月31日 22:21
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    再增41個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(5月31日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該41個地方的人士，須於明日至後日(6月1日至2日)期間進行病毒檢測。
    另外，政府明日將於黃大仙天馬苑重開流動採樣站。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。
    涉及多宗病例的地點如下：
    1.半山區般咸道78號寧養台B座
    2.深水埗富昌邨富韻樓
    3.觀塘翠屏(北)邨翠柏樓
    4.九龍灣德福花園L座
    5.將軍澳寶林邨寶勤樓
    6.上水上水名都羅馬閣
    7.元朗合財街19號鉅發大廈(1及2座)
    8.馬鞍山錦豐苑錦薇閣
    9.沙田廣源邨廣楊樓
    10.大埔大埔中心21座
    11.沙田禾輋邨民和樓
    12.觀塘康麗園C座
    13.旺角富榮花園14座
    14.新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈
    15.鴨脷洲海怡半島怡暉閣
    16.鰂魚涌太古城隋宮閣
    17.中環卑利街38號中發大廈
    18.黃竹坑南濤閣3座
    19.鰂魚涌濱海街5號中興大廈
    20.半山區麥當勞道96號寶樺臺
    21.鰂魚涌康山道2號康蘭居
    22.灣仔囍滙1座
    23.土瓜灣樂民新邨樂善樓
    24.觀塘月華街42號華苑大廈A座
    25.觀塘安泰邨恒泰樓
    26.黃大仙天宏苑宏美閣
    27.黃大仙天馬苑駿威閣
    28.牛池灣嘉峰臺1座
    29.藍田康雅苑杏雅閣
    30.大角咀浪澄灣5座
    31.鑽石山龍蟠苑龍璋閣
    32.牛頭角彩福邨彩歡樓
    33.屯門青棉徑6號好發大廈
    34.將軍澳健明邨明星樓
    35.青衣青泰苑通泰閣
    36.東涌逸東(二)邨勤逸樓
    37.屯門悅湖山莊9座
    38.屯門景峰花園5座
    39.青衣海悅花園2座
    40.葵涌悅麗苑麗雲閣
    41.灣仔香港會議展覽中心新翼2樓嚐聚坊(員工飯堂)
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease