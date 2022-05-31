添41地方納強檢 西半山寧養台及灣仔囍滙上榜
2022年05月31日 22:21
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再增41個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(5月31日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該41個地方的人士，須於明日至後日(6月1日至2日)期間進行病毒檢測。
另外，政府明日將於黃大仙天馬苑重開流動採樣站。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。
涉及多宗病例的地點如下：
1.半山區般咸道78號寧養台B座
2.深水埗富昌邨富韻樓
3.觀塘翠屏(北)邨翠柏樓
4.九龍灣德福花園L座
5.將軍澳寶林邨寶勤樓
6.上水上水名都羅馬閣
7.元朗合財街19號鉅發大廈(1及2座)
8.馬鞍山錦豐苑錦薇閣
9.沙田廣源邨廣楊樓
10.大埔大埔中心21座
11.沙田禾輋邨民和樓
12.觀塘康麗園C座
13.旺角富榮花園14座
14.新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈
15.鴨脷洲海怡半島怡暉閣
16.鰂魚涌太古城隋宮閣
17.中環卑利街38號中發大廈
18.黃竹坑南濤閣3座
19.鰂魚涌濱海街5號中興大廈
20.半山區麥當勞道96號寶樺臺
21.鰂魚涌康山道2號康蘭居
22.灣仔囍滙1座
23.土瓜灣樂民新邨樂善樓
24.觀塘月華街42號華苑大廈A座
25.觀塘安泰邨恒泰樓
26.黃大仙天宏苑宏美閣
27.黃大仙天馬苑駿威閣
28.牛池灣嘉峰臺1座
29.藍田康雅苑杏雅閣
30.大角咀浪澄灣5座
31.鑽石山龍蟠苑龍璋閣
32.牛頭角彩福邨彩歡樓
33.屯門青棉徑6號好發大廈
34.將軍澳健明邨明星樓
35.青衣青泰苑通泰閣
36.東涌逸東(二)邨勤逸樓
37.屯門悅湖山莊9座
38.屯門景峰花園5座
39.青衣海悅花園2座
40.葵涌悅麗苑麗雲閣
41.灣仔香港會議展覽中心新翼2樓嚐聚坊(員工飯堂)
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease