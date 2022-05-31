添41地方納強檢　西半山寧養台及灣仔囍滙上榜

再增41個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(5月31日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該41個地方的人士，須於明日至後日(6月1日至2日)期間進行病毒檢測。

另外，政府明日將於黃大仙天馬苑重開流動採樣站。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

涉及多宗病例的地點如下：

1.半山區般咸道78號寧養台B座

2.深水埗富昌邨富韻樓

3.觀塘翠屏(北)邨翠柏樓

4.九龍灣德福花園L座

5.將軍澳寶林邨寶勤樓

6.上水上水名都羅馬閣

7.元朗合財街19號鉅發大廈(1及2座)

8.馬鞍山錦豐苑錦薇閣

9.沙田廣源邨廣楊樓

10.大埔大埔中心21座

11.沙田禾輋邨民和樓

12.觀塘康麗園C座

13.旺角富榮花園14座

14.新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈

15.鴨脷洲海怡半島怡暉閣

16.鰂魚涌太古城隋宮閣

17.中環卑利街38號中發大廈

18.黃竹坑南濤閣3座

19.鰂魚涌濱海街5號中興大廈

20.半山區麥當勞道96號寶樺臺

21.鰂魚涌康山道2號康蘭居

22.灣仔囍滙1座

23.土瓜灣樂民新邨樂善樓

24.觀塘月華街42號華苑大廈A座

25.觀塘安泰邨恒泰樓

26.黃大仙天宏苑宏美閣

27.黃大仙天馬苑駿威閣

28.牛池灣嘉峰臺1座

29.藍田康雅苑杏雅閣

30.大角咀浪澄灣5座

31.鑽石山龍蟠苑龍璋閣

32.牛頭角彩福邨彩歡樓

33.屯門青棉徑6號好發大廈

34.將軍澳健明邨明星樓

35.青衣青泰苑通泰閣

36.東涌逸東(二)邨勤逸樓

37.屯門悅湖山莊9座

38.屯門景峰花園5座

39.青衣海悅花園2座

40.葵涌悅麗苑麗雲閣

41.灣仔香港會議展覽中心新翼2樓嚐聚坊(員工飯堂)