政Whats噏：海外醫生執業試一再取消　議員批醫委會借故阻撓

雖然立法會去年通過修例，引入海外醫生以紓緩公營醫院人手荒，但進展緩慢。原定5月舉行嘅海外醫生執業資格試臨床試，醫務委員會宣布取消。議員梁熙話因疫情而取消考試，雖說無可厚非，然而有消息指，早前疫情嚴峻之時本港兩所大學嘅醫學院仍順利舉行畢業試；飲食界議員張宇人更直指取消執業試係「玩嘢」，批評此舉只會惡化醫生短缺問題，仲叫政府同醫務委員會唔好攞市民生命攞嚟「較飛」。佢哋都話政府唔可以容許咁樣拖落去，換言之，係叫食物及衞生局局長陳肇始唔好蹺埋手唔做嘢。

梁熙話公營醫院人手緊絀，小市民深受其苦。佢提到有罹患乳癌嘅病人，做手術要排期1年半；有人感到胸口不適，但要等到明年，醫院先至有得做掃描；亦有患上低血壓嘅八旬婆婆同佢講，話醫院排期時間過長，可能冇下一次見面。佢話所謂「海外醫生」，主要係外國讀醫嘅香港人，佢哋要回港註冊執業，必先通過執業資格考試，但計埋今次在內，醫務委員會已經兩年內四度因疫情而取消執業試。

令人費解嘅係，本港兩所大學嘅醫學院嘅畢業試同海外醫生嘅臨床考試，考核嘅模式同水平相若，但本地嘅醫學院就可舉行畢業試，海外醫生嘅執業試就連番告吹。究竟醫務委員會嘅決定，真係出於疫情嘅考慮，還是保護本地醫生嘅利益呢？咁就難免惹人猜測啦！

就海外醫生執業試嘅問題，佢話會提出書面質詢要求解釋，冀醫務委員會方面能詳細交代，取消咗嘅執業試何時重啟。另一方面，佢話陳肇始都有責任，敦促醫務委員會恢復海外醫生嘅考試機會，仲要「追落後」，將1年2次嘅執業試，改為一年3次。

張宇人亦都質疑取消海外醫生執業試嘅理由。佢喺社交平台拍片話，只要應考嘅醫生做足防疫措施，就不虞染疫或播疫，然而喺公營醫院亟待增加人手嘅關頭，竟然取消執業試，莫非要由內地派遣醫生來港，以應付人手不足嘅問題？

佢直斥有人「醫醫相護」，又話打算將取消執業試呢件事，喺6月攞上去立法會相關嘅委員會討論，到時要搵埋醫務委員會相關人士嚟解釋。但佢話自己「被人耍」，政府話要等到7月先可以討論呢個問題喎。佢重申，政府同醫務委員會唔好攞市民嘅生命嚟「較飛」，政府唔應該容許醫務委員會啲人「拖得就拖」，「阻得就阻」，將執業試一再延後。