躁漢喝斥「企喺度」擸衣架狂毆　男童嚎哭雙手合十求饒

東網昨日(5月31日)晚上收到讀者爆料，指網上流傳一條短片，片長約1分43秒；片段開始見一名年約30歲男子在一單位的客廳內手持一個膠衣架，喝令一名約2歲大男童「企喺度」，而男童則躺在地上，他疑因受驚過度雙手雙腳不停擺動；片段其後跳過，見該名男子手持衣架蹲在男童前面，男童則已坐於地上哭叫，雙手作出耍手的動作，且合十求饒；該名男子並多次喝斥男童「企喺度、同我企喺度呀！」、「你識唔X識企呀！」，其後更用衣架打落男童手部，繼而扯其頭髮，再兩度用衣架打其背部，男童痛極瞓地嚎哭；而躁漢繼續喝斥男童「企喺度！」，用衣架指着男童臉部，並作勢再向其施襲，男童在其威嚇下縮起身子，慢慢向後退，繼而跑向客廳的另一角。

由片段所見，事發時單位內有人在拍攝男子向男童施襲情形，惟未知拍攝者身份，而網民未有提供拍攝地點及日期，未知事件是否在本港發生。

有疑似被打男童母親的友人在網上留言，「佢咁樣打你同打個仔，珍惜生命珍惜自己，報警告佢虐待兒童同埋傷人，拎返2個仔返黎自己湊，咁比佢打法，唔打死都心理受創，加油呀..XX(疑為男童母親名字)。