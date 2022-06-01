港大開發手機程式　助媽媽覓育嬰室　方便外出時哺乳

早期本港社區育嬰設施不足，有調查發現，逾7成受訪者認為在公眾地方進行哺乳有困難，難找到相關設施。有媽媽指外出時曾找不到育嬰室，只能「邊行邊餵奶」；亦曾在公眾場所哺乳時，寶寶撥起餵奶巾，令其私處不慎外露，感到尷尬無比。香港大學李嘉誠醫學院護理學院與政府、社區和商業機構合作，包括開發母乳餵哺的免費手機應用程式「母乳GPS」，讓母乳媽媽外出前預先搜尋相關地區的育嬰設施，好好計劃行程，「心裡有個譜」。

肓有3名子女的Maria表示，她一直堅持餵哺母乳。她憶述7年前帶寶寶去醫院或健康院、或外出時，要先花大量時間找尋附近地點是否有育嬰室。假如寶寶突然要吃奶，只可隨便找個地方哺乳，而在公眾地方哺乳或會受盡白眼側目。她更指某大型圖書館只有雜物房可供哺乳，惟房間內有異味、環境惡劣，種種經歷使她身心俱疲，孩子情緒亦受影響。

學院助理教授駱月雲表示，港大主辦「母乳餵哺友善社區」計劃，開發手機應用程式「母乳GPS」，涵蓋超過600個育嬰設施資料，程式由2020年9月推出至今獲下載逾6,500次。該應用程式已開啟第2階段的功能，讓用家紀錄嬰幼兒的成長日誌，例如母乳餵哺時間及次數。