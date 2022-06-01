東方日報A1：英撬人掏空港　名校精英大逃亡

因脫歐而陷入經濟泥淖、勞工短缺危機的英國，頻頻出招向外「撬人才」，繼年前向港人推出英國國民（海外）護照（BNO）持有人5+1定居計劃，吸納最少12萬港人移英之後，該國內政部日前推出新的「高潛質工作簽證」（HPI）計劃，向被列為全球50大頂尖學府的大學近5年畢業生，提供兩年及三年工作簽證，按有關標準，香港大學、香港中文大學及香港科技大學的近年畢業生均是可能之選，本港人才恐現新一波逃亡潮。移民顧問對計劃反應不一，有指該計劃並非移民方案，吸引力因人而異，但有助擴闊年輕人眼界。但香港面臨的人才流失威脅勢更大，促港府「加倍、雙倍、三倍的措施留住人才」。

英國內政部最新推出的High-potential individual visa，HPI（高潛質工作簽證）計劃，目的是向全球吸引頂尖大學畢業生招手，申請人須在過去5年內於全球50大頂尖學府名單中的大學畢業，按相關規定，大學須列入當地三大學府公布的名單中首50名（英國的大學除外），並須在兩個名單上榜，且申請人畢業的年份亦須上榜。

根據英國官方公布的各個名單列出的大學來看，中文大學及香港大學在2021至2022年度登入相關名單，而2020至21年度則只有香港大學上榜；而2019至2020年度則有香港大學及科技大學上榜。

計劃又提到，畢業生毋須事前尋得工作，在所屬大學取得學士及碩士的人士可申請兩年有效期的工作簽證；博士生的簽證有效期則有3年，其伴侶亦可申請。至於費用方面，申請人須支付715英鎊（約7,064港元）的簽證申請費用、210英鎊（約2,074港元）的資歷檢查費用、624英鎊（約6,165港元）的醫療附加費，以及證明至少有1,270英鎊（約12,547港元）的資產證明等。

營辦移民服務的「信睿環球」創辦人司徒詠怡表示，該計劃定會吸引符合資格的年輕人，但計劃並非移民方案，申請人不能就此留在英國及申請永居，但他們可在這兩年內尋得工作，若適合在英國生活，可就此請僱主為其申請工作簽證，將來可以循該途徑成為英國公民。

司徒又指，由於名單內涉及全球50大頂尖大學，內地、新加坡等地的青年人亦會有興趣。

談到香港人才流失一事，司徒詠怡強調，香港人才流失已不是一朝一夕的事，港府要有「加倍、雙倍、三倍的措施留住人才」。

另一升學機構「英識教育」執行總監陳思銘亦指，該計劃對本港年輕畢業生有一定吸引力，他們留英兩年，不論是擴闊眼界、從而獲得工作經驗，或是在港或其他地方求職時，能展示有關經驗有助提升適應能力，亦對將來就業有幫助。也有移民顧問認為該計劃只是英國補充勞動人手的計劃，吸引力因人而異。

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