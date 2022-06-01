荃灣地區康健中心交仁濟醫院營運3年　服務合約值3.37億元

食物及衞生局公布，擬設的荃灣地區康健中心經公開招標後，決定向仁濟醫院董事局批出營運服務合約，仁濟預計於今年內開始營運該中心，為期3年。整段期間的合約價值為3.3757億港元。

除了在荃灣區內成立主中心，仁濟亦須在其營運期首年內在荃灣區內設立4個附屬中心。主中心和附屬中心的服務時間均為每星期6天，每天10小時。除設立一隊主要營運團隊外，營運機構亦須在荃灣區內或鄰近地區招募並構建一個由醫護人員組成的跨專業網絡，成員包括醫生、護士、專職醫療人員和中醫。該醫護網絡旨在提供多個服務渠道及服務點，以便向獲轉介的地區康健中心會員提供醫務及健康諮詢及評估。

荃灣地區康健中心主中心將設於楊屋道荃灣88，總面積約1,000平方米，提供多項基層醫療健康服務，包括健康推廣、健康評估、慢性疾病管理和社區復康。港府正逐步在全港18區設立地區康健中心及地區康健站，首間地區康健中心於2019年9月在葵青區成立後，位於深水埗的第2間地區康健中心亦於去年6月開始投入服務。屯門及黃大仙地區康健中心預期於今年5月和6月相繼啟用，至於南區及元朗地區康健中心亦計劃在今年內投入服務。另外，全港11個地區康健站已於去年9月相繼投入服務。