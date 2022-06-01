憂珍寶海鮮舫一去不返　議員籲政府從保育入手　宣揚漁民文化

政府在施政報告提出「躍動港島南」計劃，制訂海洋公園重生、活化珍寶海鮮舫、提升香港仔及黃竹坑文化消閒設施等，惟計劃尚未實施，「珍寶海鮮舫」將於月內移離香港，不少市民甚感可惜。旅遊界議員姚柏良今早(6月1日)在電台節目表示，海鮮舫歷史悠久，屬香港仔的地標，亦是港人的集體回憶，對海鮮舫移離在即感到非常可惜。他希望有「白武士」承接營運，或豁免海鮮舫的牌照費用，當局亦可考慮透過慈善基金從保育角度將其保留，並期望珍寶海鮮舫移離本港只是暫時性，不會「一去不復返」。

前年《施政報告》推出「躍動港島南」計劃，鼓勵將珍寶海鮮舫捐贈予海洋公園。姚認為當時業界都對活化海鮮舫感到期待。相關消息傳出後，不乏有人表示有興趣洽談。若以公帑營運的選擇並不可行，建議另闢蹊徑，由打造景點的角度參與營運，並考慮能否豁免其相關牌照費用。

同場的議員陳家珮亦指，政府要介入項目，可在政策上提供支援，而不一定要投放金錢，下屆政府將成立文化體育及旅遊局，相關政策局可探討將活化海鮮舫，例如推動漁民文化等，呼籲當局不要將珍寶海鮮舫當作一艘普通躉船。