與政府唱反調　孔繁毅指有條件放寬抵港隔離　倡改以居家隔離

特首林鄭月娥昨日(5月31日)表明繼續堅持外防輸入措施，並強調本屆任期內(至6月30日)無意再放寬外防政策，包括酒店隔離低於7天或居家檢疫等都不會實施。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早(6月1日)在電台節目大唱反調，指本港免疫屏障高，如果疫情整體趨勢向下並維持單日約200宗個案，可考慮再放寬社交距離措施。他又指，本港輸入個案比例不算高，有條件放寬抵港人士的隔離要求，包括以居家隔離取代在酒店檢疫，但期間要完成核酸檢測要求及戴檢疫手環追蹤。

孔表示，雖然社區仍然有傳播連，但個案數目變化屬預期之内，提醒市民要繼續遵守防疫措施，而現時確診個案中，經快速測試驗出陽性的比例不多，建議以核酸檢測核實結果，以免出現假陽性。

對於國藥研發Omicron滅活疫苗將於本港展開臨床試驗，孔稱會研究參與者接種2劑疫苗後4星期，體内中和抗體對Omicron及相關分支病毒，以及Alpha、Beta、Delta等其他新冠變種，所引起的T細胞反應、疫苗安全性和臨床保護力，如Omicron滅活疫苗對各種新冠病毒的中和抗體水平，明顯高過原始株疫苗，已算成功。