區議員姚鈞豪出獄逾7個月　政府補漏今午安排宣誓

政府去年要求全體區議員宣誓，再加上區議員辭職潮，原有479名區議員大減至189人，但僅餘一名區議員未宣誓。大埔區姚鈞豪出獄逾7個月，當局仍未有任何安排，終於在日前通知姚，安排今日()中午在政府總部宣誓。

姚鈞豪前年3月於大埔挑釁及用雷射筆照射便衣警，被控參與非法集結、無牌管有無線通訊器具等罪名，去年8月下旬被判處監禁3個月。當局曾安排他於獄中宣誓，但又取消。對於安排今日宣誓，他日前形容「要嚟嘅始終要嚟」，又稱不預測宣誓結果。2020年新一屆區議會由民主派主導，被外界批評凡事以政治掛帥及淪為「黑暴基地」。經歷民主派辭職潮及宣誓後，區議員的數目大減，共有14個區議會的人數減少超過一半，大量議席懸空，其中中西區僅剩下3名議員，黃大仙區議會只剩2名區議員。

政府形容區議會殘缺不存，更乘勢收權。當局指部分區議會因區議員人數不足，無法選出主席，以致未能召開會議，市民亦可能認為將社區福祉交由餘下極少數區議員決定，安排有欠公允。為確保公帑運用得宜，暫停區議會在推行社區參與計劃及地區小型工程計劃項目方面所擔當的角色，改為由民政事務總署、民政處和康文署撥款推行。政府否認削權，稱相關建議只是收拾殘局。