廉署申開首長級職位　議員稱資源緊絀　關注開位要按實際需要

立法會人事編制小組委員會今日（6月1日）通過有關在廉政公署增設1個高級助理處長的新職級和2個編外職位等。有議員關注資源需用得其所，避免無謂的「開位」；亦有議員批評署方因首長級人員不足，而需「捱義氣做」的說法屬不恰當，對其他首長公務員不公平。

主席葉劉淑儀表示政府現時出現財赤，很多部門也想加位及有爭資源情況，除非一定要開位，否則「唔應該開」，要盡量「慳錢」，亦可選擇在部門內尋找人選。她認同可開設廉政公署秘書常額職位，並重編為助理處長職位，以支援廉政專員執行國際反貪局聯合會主席職務，但其他職位的開設是「趁機會重組架構」，因此有所保留。議員郭玲麗指署方形容研究及行政工作繁重，卻開設首長級人員，屬於管理層職位，因此是否應該掉轉，考慮增設前線人員協助。議員容海恩強調面對緊絀的公共資源，政府需謹慎處理人事問題，加位要因應實際需要而行。

另一議員黎棟國就對開設專員「副手嘅副手職位」的必要性及工作性有所保留，對於廉政專員指現時行政總部的「D2」人員有很多事情做，無辦法兼顧執行工作是「捱義氣做」，黎認為此說法十分有疑問，稱若本會接納此描述，會對其他首長級的公務員不公平。

廉政專員白韞六表示，2個首長級職位並非單純做管理工作，有很多策劃的項目要跟進，加上剛開始做國際反貪局聯合會主席，很很多方向及目標需檢討，牽涉很多意見商討等。另外，白韞六表示在參選國際反貪局聯合會主席前，有問准中央政府及行政長官，而該會並非收會費，要靠當選人的政府自行承擔。

最終會議通過在廉政公署開設1個高級助理處長的新職級和2個編外職位，即1個高級助理處長職位和1個助理處長職位，為期3年；以及把1個廉政公署秘書常額職位重編為助理處長職位。