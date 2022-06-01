中大研究指第三劑須打mRNA疫苗防Omicron　港可選復必泰

本港昨日(5月31日)起實施新一輪疫苗通行證措施，市民需接種3劑疫苗才可進入表列處所。香港中文大學醫學院的研究團隊近日就接種新冠疫苗展開大型國際文獻回顧，比較全球7種新冠疫苗及24個疫苗組合的功效。結果顯示，長者及低免疫力人士接種3劑mRNA疫苗，可顯著降低感染新冠病毒的風險；數據亦顯示，接種第3劑新冠疫苗對預防感染變種病毒Omicron尤其重要。由於本港僅有兩種疫苗可供選擇，故若要接種mRNA疫苗便需打由內地復星與德國藥廠合作的復必泰。

中大醫學院研究團隊以世界衞生組織設立的網上搜索平台（Global research database），篩選平台上38個文獻庫共53項研究，涵蓋15個國家逾1億名新冠疫苗接種者的數據進行分析，並利用貝葉斯三層推斷法結合隨機和非隨機研究的證據，以減少與研究設計相關的潛在不確定性。研究中涉及的7種新冠疫苗包括復必泰（BioNTech）、莫德納（Moderna）、阿斯利康（AstraZeneca）、科興（CoronaVac）、諾瓦瓦克斯 （Novavax）、巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech） 及強生疫苗（Janssen）。

中大團隊發現，不論首兩劑新冠疫苗的類型，第3劑mRNA疫苗加強劑用以預防新冠輕症的成效，可與3劑同源mRNA相比，故鼓勵第3劑接種mRNA疫苗以增強免疫力；長者在接種3劑疫苗後，不論同源或混合疫苗組合，其免疫水平比接種兩劑同源疫苗顯著提高，情況與其他年齡組別一致；另外，接種了3劑mRNA疫苗會顯著降低低免疫力人士出現無症狀或有症狀新冠感染的風險，而只接種兩劑mRNA疫苗的成效明顯較差。團隊建議，第3劑疫苗須為mRNA疫苗才可有效預防Omicron。