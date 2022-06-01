3女子涉行人隧道貼海報被控　押後5周後答辯

3名女子涉於2019年10月在九龍城一條行人隧道內張貼海報，以及管有鎅刀等。她們在事隔逾2年後，分別被控刑事損壞及管有物品意圖或摧毀財產共3罪。案件今天（1日）在九龍城裁判法院再提堂，3名被告暫毋須答辯。裁判官梁雅忻將案件押後至7月6日答辯，以待辯方進一步提供法律意見及與控方磋商，期間各被告繼續以原有條件保釋。

3名被告依次為陳素賢（30歲、商人）、譚雯雯（27歲、工程師）及彭紫玲（28歲、文員）。陳被控1項刑事損壞罪，指她於2019年10月25日，在九龍城太子道西331號至379號行人隧道內無合法辯解而損壞屬於香港政府隧道內的牆壁，用膠水將海報貼在牆上，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。譚和彭分別被控1項管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪。譚被指於同日同地保管或控制1支噴膠、1盒牆貼紙、2卷膠紙、1把剪刀、1把鎅刀、7個口罩及3支箱頭筆。彭被指保管或控制2支噴膠、1隻手套及1個口罩，意圖在無合法辯解的情況下使用，或導致、准許他人使用該物品，以摧毀或損壞香港政府隧道內的牆壁。

案件編號：KCCC 7/2022