發泡膠箱圍城待清理　環境局補鑊　聯絡回收商日執7噸垃圾

發泡膠圍城遲遲未解決，環境局局長黃錦星今日(6月1日)回覆立法會書面質詢時表示，因應發泡膠箱近期棄置量急增，環保署已聯絡數間本地回收商，合作並加大回收處理發泡膠箱的能力，令整體的循環再造能力將由以往不足1公噸大增數倍，至每日共可回收處理約7公噸。「回收基金」最近亦批出一個新的發泡膠箱回收項目，在不同的廢發泡膠箱源頭地點，例如街市及商場，即場冷壓處理發泡膠箱，令發泡膠箱體積大幅減少後再運往回收場地循環再造。惟據業界估計，現時每日約12萬個供港蔬菜水果發泡膠箱，日均約48公噸，清理能力仍未追上垃圾增長速度。

黃錦星指出，環保基金於2015至16年度開始撥款推行一個發泡膠回收項目，以試行回收發泡膠。該項目截至2022年4月中，項目共回收處理約400公噸發泡膠(即日均少於0.2公噸)。環保署於2020年亦於3區先後開展廢塑膠回收先導計劃，收集區內各種類的非工商業廢塑膠作妥善回收處理。截至今年4月，先導計劃共回收了約3,700公噸非工商業廢塑膠，其中包括約54公噸(約1.5%) 發泡膠。有關服務自今年3月起亦已陸續擴展至九區，覆蓋全港逾一半人口。環保署會繼續聯絡不同的本地回收商，在合乎成本效益的情況下加大本地的相關回收處理能力。

環保署自2020年起，簡化廢物成分分類，參考其他地區做法，將性質相近的廢物分類合併，稱以提高估算精確度，故未能提供發泡膠廢物的分項統計數字。