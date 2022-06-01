端午節有病唔使怕　12間普通科門診及7間指定診所如常服務

醫院管理局發言人今日(6月1日)公布，因應部分普通科門診診所轉為指定診所，12間普通科門診診所將於端午節假期(3日)繼續提供服務，包括港島區的香港仔賽馬會普通科門診診所、筲箕灣賽馬會普通科門診診所、貝夫人普通科門診診所；九龍區的觀塘社區健康中心、聖母醫院家庭醫學診所、油麻地賽馬會普通科門診診所；新界區的戴麟趾夫人普通科門診診所、石湖墟賽馬會普通科門診診所、大埔賽馬會普通科門診診所、將軍澳（寶寧路）普通科門診診所、屯門診所及元朗賽馬會健康院。

另外，醫管局指7間指定診所會繼續在公眾假期期間提供服務，以協助治療因較輕微感染徵狀而需要獲得醫生診症服務的確診病人。求診人士可於指定診所的預約及服務時間致電相關的指定診所，或透過「HA Go」流動應用程式預約診症時間。

市民在假日時應繼續保持警惕，注意個人及環境衞生，以預防受感染和防止病毒在社區擴散。市民如出現呼吸道感染病徵，應立即求醫。