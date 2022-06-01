2男子靠害　涉潛入香港快運電腦系統為梁振英兒子訂餐被控

母公司為國泰航空的香港快運，其電腦在2019年年底疑被2名男子非法取用。他們涉嫌盜用前特首梁振英兒子梁傳昕的登機帳戶，靠害替梁傳昕購買額外膳食等。其中1人在被捕後，更涉嫌向警方提供不實供詞，令1名不相關人士被拘捕。事隔超過2年後，2名涉案男子分別被落案控告刑事毀壞、不誠實取用電腦和作出一項或多項傾向於並意圖妨礙司法公正的作為，案件今（1日）於東區裁判法院提堂。2被告暫毋須答辯，法庭把案押後至7月27日再訊，讓辯方律師索閱文件及提供法律意見，期間2名被告續准保釋。

兩名被告依次是黎紹泓（24歲、便利店兼職員工）及郭尚文（22歲、地勤人員）。前年1月香港快運曾表示，在這事件中確定沒有前任或現任員工牽涉在內。

首被告現被控刑事毀壞罪，控罪指他於或約於2019年12月24日，在香港無合法辯解而摧毀或損壞屬於香港快運航空的電腦。次被告則面對2項控罪，控罪指他於或約於2019年12月23日，在香港，目的在於使他本人或他人不誠實地獲益，而取用香港快運航空的電腦。他另被控於2020年1月24日，在他被捕後，於警察調查過程中，對梁心和作出虛假的指控，以致梁心和被拘捕，意圖妨礙司法公正。

案件編號：ESCC 827/2022