手機更新刪疫苗通行證　政府稱無資料外洩　已向承辦商發警告信

政府早前推出的「安心出行」流動應用程式3.2.4版本，因服務承辦商出現技術錯誤，導致部分Google及華為用戶在更新程式後，其「疫苗通行證」二維碼等會被刪除。創新及科技局局長薛永恒今日(6月1日)表示，資科辦已向服務承辦商發出警告信，要求承辦商嚴肅處理及加強監察。

議員狄志遠提出書面質詢，關注至今發生多少宗涉及儲存於「安心出行」的電子紀錄被錯誤刪除事故，及有無市民個人資料外洩。薛永恒回覆指，因應今次事件，承辦商已承諾即時增加檢測程式的人手、加強審視批核流程及內部監管，以保證程式更新的質量及避免同類事件再次發生，並不涉及市民個人資料外洩。

他又稱，資科辦已就事件責成承辦商，並要求往後在推出每一個更新版本前均需在各個平台（包括Apple App Store、Google Play及華為AppGallery）先推出一個測試版（beta version），由承辦商與資科辦內部員工一同進行實際操作測試，以確保更新版的程式運作穩妥後才推出供市民下載及使用。此外，資科辦早前於5月23日起增設「安心出行」熱線，直接處理市民有關安裝或使用「安心出行」的查詢，例如程式的功能及更新、儲存及展示「疫苗通行證」等。